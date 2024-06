UE zakaże chipsów bekonowych? To nieprawda. Wyjaśniamy

Portal przypomina, że w listopadzie 2023 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił bezpieczeństwo dla zdrowia ośmiu aromatów dymu wędzarniczego dopuszczonych do użycia w Unii Europejskiej. Stosowane są one nie tylko w chipsach, ale i np. w mięsie, czy serach. Zamiast właściwości konserwujących, nadają one jednak żywności tylko wędzony posmak.