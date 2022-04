UE oczekuje reakcji Chin na wojnę w Ukrainie. "Będziemy czujni na każdą próbę pomocy Rosji"

Wojna w Ukrainie. UE wzywa Chiny do jednoznacznej deklaracji

Michel po spotkaniu z przedstawicielami Chin zdradził, iż obie strony były zgodne, co do tego, że wojna w Ukrainie zagraża światowemu bezpieczeństwu i światowej gospodarce. - Wszelkie próby obejścia sankcji lub udzielenia pomocy Rosji przedłużyłyby wojnę. Prowadziłoby to do większej liczby ofiar śmiertelnych i zwiększenia wpływu (konfliktu) na gospodarkę - przekazał przewodniczący Rady Europejskiej.