Tajemnice ujawnione. Atom Teheranu i dane Rosjan

Grupa "Black Reward" oznajmiła w piątek, że włamała się do systemu poczty elektronicznej irańskiej firmy Nuclear Power Production and Development, grożąc, że wyda dokumenty, jeśli rząd nie zaprzestanie swoich represji wobec protestujących. Podała też, że uzyskano łącznie 50 GB danych - poinformował portal "The Jerusalem Post".