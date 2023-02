Uderzają w nich ceny prądu. Pogotowie dla zwierząt alarmuje

Pogotowie ma pod opieką kilkadziesiąt kotów i kilkanaście psów. Rachunek za energię to jeden z dużych, stałych wydatków stowarzyszenia, który kiedyś wynosił od dwóch do trzech tysięcy złotych. Do tego dochodzą jeszcze koszty karmy dla zwierząt i ich leczenia. Zwykle, miesięczne utrzymanie stowarzyszenia oscylowało w granicach 14-15 tysięcy złotych. W nowym roku jest inaczej, bo za sam prąd "Łapa" musi zapłacić prawie siedem tysięcy złotych.