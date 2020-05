Udało się! Start rakiety Falcon 9 tym razem udany. Po 9 latach NASA rozpoczęła misję załogową

Udany start rakiety Falcon 9. NASA - z pomocą SpaceX - wraca do gry

30 maja 2020 r. przejdzie do historii, jako dzień, w którym Amerykanie po raz pierwszy polecieli w Kosmos, wykorzystując do tego rakietę i kapsułę, wybudowaną przez prywatną firmę SpaceX. Start rakiety Falcon 9 odbył się dokładnie 30 maja o godzinie 21:22.

Historyczny moment. Start Falcona 9

Do tej pory w historii amerykańskich lotów kosmicznych nie było to praktykowane. Co więcej, misja Crew Dragon Demo Mission-2 (SpX-DM2) jest pierwszą - po 9 latach - misją załogową NASA. Program załogowych lotów kosmicznych NASA zakończyła 8 lipca 2011 roku. Teraz Amerykanie wracają do gry. Wysłanie astronautów w Kosmos - Roberta Behnkena i Douglasa Hurleya - to też debiut Elona Muska, właściciela SpaceX, który po raz pierwszy mógł wysłać ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną.