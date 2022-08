Uczestnicy programu X-Factor idą do sądu. Chcą miliona funtów odszkodowania za krzywdy

Pokrzywdzeni tymczasem chcą pozostać anonimowi. Wyznają jedynie, że dochodziło do "znęcania się, maltretowania i zaniedbywania" w trakcie ich występu w programie. Swoje doświadczenia opisują jako "przerażające". - Zdecydowaliśmy się na połączenie sił, by uzyskać sprawiedliwość. Uważamy, że zasługujemy na to - wyjaśniła gazecie jedna z osób z tej grupy.