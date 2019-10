Uczcili pamięć Jana Szyszki strzelaniem do zwierząt. Tak wyglądało święto myśliwych

W Łochowie na Mazowszu odbywa się w weekend XI Hubertus Węgrowski. To święto leśników, myśliwych, rolników oraz jeźdźców z regionu mazowieckiego i podlaskiego. Jak powiedzieli organizatorzy, impreza jest okazją do uczczenia śmierci zmarłego niedawno polityka PiS Jana Szyszki, który był myśliwym.

Podczas inauguracji XI Hubertusa Węgrowskiego dyrektor Lasów Państwowych podkreślał, że tegoroczne święto leśników jest też okazją do uczenia Jana Szyszki. – To jest również demonstracja naszego pozytywnego działania dla przyrody. Oczywiście jest też część typowo łowiecka – czyli polowanie. Jest to związane z prezentacją dorobku przyrodniczego Lasów Państwowych, zdrowej żywności z polskiego lasu i polskiej wsi. To połączone z degustacją, z pokazami, a w tym roku będzie to szczególna okazja do uczczenia pamięci śp. prof. Jana Szyszko – mówił Andrzej Konieczny.