Uciekł z domu i zginął niecałe 2 km dalej. Dwulatek ofiarą dzikich zwierząt

Policja, która przybyła na miejsce w ciągu 15 minut od zgłoszenia zaginięcia, znalazła czterolatka około godziny 10:30. Został on opatrzony i wrócił do rodziców. Niestety tyle szczęście nie miał Da'Angelo. Jego ciało znaleziono około południa na obszarze na północ od Kendrick Springs Road, "gdzie niedawno pozyskiwano drewno" - informuje The Independent. Według policji chłopiec zginął w "wyniku ataku zwierzęcia". W komunikacie prasowym nie ujawniono, jakiego rodzaju zwierzę go zaatakowało. Ciało Manninga zostanie poddane sekcji zwłok.