Uciekł z córkami do Polski. Szwedzi chcą go aresztować. Jest nakaz

Rosjanin Denis Lisov zabrał swoje trzy córki z muzułmańskiej rodziny zastępczej w Szwecji i uciekł z nimi do Polski. Sąd w Warszawie ocenił, że dzieci powinny zostać z ojcem. Teraz szwedzki wymiar sprawiedliwości wydał jednak nakaz aresztowania Lisova.

Po wszczęciu tej procedury rosyjska rodzina nie mogła być już wydana Szwedom, a sprawa trafiła do sądu. Sędzia prowadząca oceniła, że po wysłuchaniu dzieci nie widzi podstaw do odebrania dziewczynek ojcu.

Zaskakujące zeznania Mohammeda A.

Lisov zdecydował, że podczas widzenia zabierze dziewczynki i ucieknie z nimi za granicę. Tak też zrobił. Przypłynął z córkami do Polski promem ze Szwecji. Następnie planował polecieć z warszawskiego lotniska do Moskwy. Tam - ze względu na wydane przez Szwedów informacje o zaginięciu - zostali zatrzymani przez polskie służby.

Nie wiadomo jeszcze, jak po wydaniu nakazu aresztowania zareaguje polski wymiar sprawiedliwości. Można się jednak spodziewać, że Rosjanin nie zostanie wydany Szwedom. Mecenas Lewandowski z Ordo Iuris poinformował o zaskakujących zeznaniach przedstawiciela rodziny muzułmańskiej. Mohammed A. miał powiedzieć, że "do Warszawy kazały mu jechać szwedzkie służby socjalne". To one opłaciły mu przelot i pobyt w Polsce. "Wysłali mnie tylko po to, aby odebrać dzieci. Służba mi powiedziała, że mam pojechać do Warszawy i je zabrać. Nie wiem jakim Denis jest ojcem" - przyznał. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ.