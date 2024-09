"Uciekaliśmy z dziećmi w środku nocy". Czechowice-Dziedzice wciąż walczą z wodą

Mama i siostra ewakuowały się do rodziny. Ona została z dziadkiem. - Powiedział, że musi wszystkiego pilnować, pomóc sąsiadom. Jest uparty. Próbowałam, ale nie było mowy, żeby go przekonać. Kiedy rozpoczęła się ewakuacja, strażacy mogli jeszcze do nas normalnie dotrzeć. Później pływali już łódkami. Sami nie wiedzieli, co i jak. Rozumiem, że mówimy o żywiole, ale zapanował kompletny chaos. Widoczny był brak organizacji – twierdzi Wiktoria.