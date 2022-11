Uciekał razem z 2-latką. Nagranie z policyjnego pościgu

Kilkanaście minut pościgu

Policjanci natychmiast ruszyli za kierowcą dacii, przez cały czas wzywając ją do zatrzymania przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mężczyzna, jak się okazało 31-letni, jednak nie reagował, a wręcz zaczął łamać kolejne przepisy ruchu drogowego, próbując uciec przed kontrolą. Policjanci nie chcieli zmuszać go do zatrzymania poprzez użycie własnego pojazdu za względu na dobro i bezpieczeństwo znajdującego się w dacii dziecka. Pościg skończył się dopiero po kilkunastu minutach, już za miastem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.