Uciekał przed policjantami. Miał przy sobie dubeltówkę

49-letni mężczyzna zabrał swojej matce samochód marki toyota. Wyposażony w nielegalną dubeltówkę wyruszył do krewnego, z którym był skonfliktowany. Po drodze nie zatrzymał się do kontroli drogowej ani nie reagował na sygnały policjantów. W efekcie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Okazało się, że był pijany i miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami.