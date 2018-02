Uciekał matizem przed policjantami. Był tak zdesperowany, że porzucił auto

Policyjny pościg za matizem po ulicach Świnoujścia rozpoczął się od próby zatrzymania kierowcy do kontroli. Jednak 22-latek postanowił przyspieszyć i uciec policjantom. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia kilku przestępstw.



Jak informuje zachodniopomorska policja, sąd dwa razy zakazał mężczyźnie kierowania jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi. Do tego, 22-latek uciekał będąc pod wpływem narkotyków.

Kierowca matiza usłyszał zarzut nie stosowania się do prawomocnych wyroków sądowych, kierowania autem pod wpływem środka odurzającego, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz doprowadzenia do kolizji.