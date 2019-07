Uchwały ws. LGBT do sądu. Adam Bodnar zapowiada skargi

Przygotowuję się do zaskarżenia do sądów administracyjnych uchwał samorządów dotyczących LGBT - zapowiada Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jego zdaniem mogą one uderzać w część mieszkańców miast i gmin, które przyjęły dokumenty.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar (Agencja Gazeta, Fot: Łukasz Cynalewski)

Adam Bodnar przywołuje zakaz dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przyczynę, który jest wyrażony w art. 32 Konstytucji. Rzecznik Praw Obywatelskich chce, aby sądy administracyjne zweryfikowały, czy rady miast i gmin mogą wydawać uchwały sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Rzecznik zaznacza, że uchwały samorządów nie są tylko deklaracjami politycznymi. - Mogą mieć walor normatywny. Wpływają na sytuację osób, które zamieszkują na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśniał Bodnar w rozmowie z TVN24.

- Jak mają czuć się osoby homoseksualne, biseksualne czy transpłciowe, słysząc o strefach wolnych od LGBT? - pytał rzecznik. Dodał, że podstawy i wzorce dobrej demokracji nakazują większości poszukiwanie poszanowania praw mniejszości w każdym spornym przypadku.

Niemal 30 samorządów

RPO ma już także opinię eksperta ws. uchwał - Prof. Dawid Sześciło potwierdza nasze wstępne informacje i w najbliższym czasie będziemy przygotowywali zaskarżenia do sądów administracyjnych, tak, aby sądy mogły się z tym zmierzyć - wyjaśnił Bodnar w "Faktach po Faktach".

Uchwały anty-LGBT przyjęło w ostatnich miesiącach ok. 30 samorządów. Wśród nich jest 10 powiatów, 12 gmin, ale także samorządy województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

