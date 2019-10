Uchwała wyrażająca uznanie dla Olgi Tokarczuk w Senacie. Waldemar Bonkowski głosować nie będzie

"Polakożerca" - tak Waldemar Bonkowski w mównicy w Senacie ocenił Olgę Tokarczuk. Zapowiedział pozostałym senatorom, że nie będzie głosował za uchwałą wyrażającą uznanie dla pisarki nagrodzonej Noblem. Skrytykował też Czesława Miłosza i Wiesławę Szymborską.

Senat na piątkowym posiedzeniu w starym składzie ma przyjąć uchwałę wyrażającą uznanie dla laureatki literackiego Nobla. Waldemar Bonkowski, do niedawna senator PiS, skorzystał z okazji, by powiedzieć, co myśli o Oldze Tokarczuk.