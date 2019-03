Ubezpieczenie samochodu za granicą – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

W Polsce każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi wykupić komunikacyjne ubezpieczenie OC. Poza tym korzystać można również z wielu ubezpieczeń dobrowolnych, których zakres może być odmienny w zależności od tego, na jaki pakiet ochrony ubezpieczeniowej zdecyduje się klient. Czy jednak polisy kupione w Polsce gwarantują również ochronę ubezpieczeniową za granicą?

Ubezpieczenie OC chroni właściciela pojazdu nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach. Na stronie poszczególnych ubezpieczycieli znajdziemy informacje o tym, w jakich konkretnie państwach obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa. Listę podaje na swojej stronie m.in. Allianz. Znajdują się na niej takie kraje, jak: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz terytoria Liechtensteinu, Monako, San Marino, Wysp Normandzkich, Gibraltaru, Wyspy Man, Wysp Owczych.[1] W tych właśnie państwach obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa bez konieczności spełniania szczególnych wymagań. Polisa OC chroni właściciela pojazdu przed finansowymi konsekwencjami spowodowanych przez niego zdarzeń do kwoty:

W przypadku niektórych krajów konieczne będzie posiadanie tzw. Zielonej Karty. Jest to Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego. Posiadanie Zielonej Karty znosi obowiązek kupowania ubezpieczenia OC na granicy kraju, który należy do Systemu Zielonej Karty. Korzystać można z niej na terytorium takich krajów jak Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Azerbejdżan, Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Tunezja, Maroko, Turcja, Izrael, Iran. Certyfikat Zielonej Karty może być wystawiony na różny okres, np. na 15 dni, 30 dni, a nawet na rok.

Ubezpieczenie OC ochroni nas przed finansową odpowiedzialnością za zdarzenia, do których doprowadziliśmy, ale to nie wszystko. Należy również brać pod uwagę inne ryzyka, a szczególnie przydatne może się okazać ubezpieczenie assistance. Można je wykupić zarówno na cały rok, tak jak ubezpieczenie OC, ale również po prostu zdecydować się na ubezpieczenie assistance w ramach konkretnej podróży, np. na 7 dni. Assistance, w zależności od pakietu, może ochronić przed finansową odpowiedzialnością w przypadku wielu zdarzeń. Holowanie, dowóz paliwa, naprawa samochodu, odstawienie naprawionego auta, nocleg dla kierowców i pasażerów, auto zastępcze – to tylko wybrane z wielu przykładów. Wybierając takie assistance, należy zwrócić uwagę na: