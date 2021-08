Ubezpieczenie na życie? O tym pamiętaj!

Ochroną w ramach ubezpieczenia na życie i zdrowie możemy objąć siebie, ale też osoby bliskie - partnera, partnerkę, męża czy żonę. Polisy oferowane są często z rozszerzeniami, takimi jak np. ubezpieczenia zdrowia i życia dzieci. Przed wyborem polisy warto się zastanowić, jaki zakres ubezpieczenia będzie odpowiadał naszym, jak i naszej rodziny potrzebom. ERGO Hestia to jeden z ubezpieczycieli na rynku, który oferuje takie polisy, np. ubezpieczenie ERGO 4. "ERGO 4 możemy dostosować do sytuacji klienta. Jeśli ma kredyt mieszkaniowy - zabezpieczamy jego spłatę na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy całkowitej niezdolności do pracy. To jednak dopiero początek możliwości zabezpieczenia. Ryzyko utraty życia możemy rozszerzyć o zgon w wyniku choroby, dodać do tego zabezpieczenie finansowe w wyniku uszkodzenia ciała, całkowitej niezdolności do pracy, pomoc finansową w przypadku poważnego zachorowania, ochronę dziecka w razie wypadku lub choroby, czy nawet zabezpieczyć pokrycie kosztów leczenia poważnych chorób za granicą - wylicza Patryk Drężek. "ERGO 4 to ubezpieczenie, które pozwala dowolnie konfigurować zakres, dzięki czemu w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia nasza sytuacja finansowa będzie zabezpieczona, a otrzymane świadczenie pozwoli na sfinansowanie leczenia, rekonwalescencji, czy pokrycie zobowiązań" – podsumowuje Patryk Drężek.