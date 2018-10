Tysiące wniosków o skargi nadzwyczajne. Każdego dnia przychodzą nowe

Do Prokuratora Generalnego wpłynęło już niemal 2,3 tys. wniosków o złożenie skargi nadzwyczajnej. Do Rzecznika Praw Obywatelskich kolejne 1,7 tys. Wnioski trafiają też do instytucji, które nie mogą ich wysyłać do Sądu Najwyższego.



Skargę nadzwyczajną może złożyć Prokurator Generalny (WP.PL, Fot: Leszek Szymański)

Ze skargi nadzwyczajnej można korzystać od 3 kwietnia, kiedy to weszła w życie ustawa o Sądzie Najwyższym. Mogą z niej skorzystać osoby, które uważają, że prawomocny wyrok w ich sprawie jest niesprawiedliwy. W ramach procedury należy poprosić Prokuratora Generalnego albo Rzecznika Praw Obywatelskich o złożenie w swojej sprawie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym, a później zapada decyzja czy sprawa trafi do Sądu Najwyższego.

Jak ustalił portal gazeta.pl, do podlegającej prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze Prokuratury Krajowej wpłynęło już niemal 2,3 tys. wniosków o skierowanie skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądu.

Jedna trzecia wniosków dotyczy wyroków karnych, a pozostałe spraw cywilnych, jak sprawy własności, spadków czy prawa pracy. Prokuratura Krajowa poinformowała portal, że do tej pory Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego jedną skargę nadzwyczajną. Była to sprawa spadkowa z 2014 r.

Natomiast Sąd Najwyższy przekazał, że do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wpłynęła jedna skarga, ale od Rzecznika Praw Obywatelskich. Została ona zwrócona z powodu braków formalnych, by uczestnicy postępowania mogli zająć stanowiska.

Według informacji portalu, do tej pory do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 1735 wniosków, ale każdego dnia pojawiają się kolejne.

Wnioski o złożenie skargi nadzwyczajnej wysyłane są też do instytucji, które nie mogą już ich składać. Początkowo skargę mogło składać osiem instytucji, ale późniejsza nowelizacja ustawy ograniczyła tę liczbę do dwóch. Mimo to Rzecznik Praw Pacjentów otrzymał 13 wniosków, a Prokuratoria Generalna 23. W takich sytuacjach osoby składające wnioski informowane są, że mogą je wysłać tylko do Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Dziecka.