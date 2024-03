Tysiące Rosjan na ulicach. Protestują przeciwko Putinowi

Niedziela to ostatni dzień trzydniowego głosowania w wyborach na prezydenta Rosji. Opozycjoniści zorganizowali akcję "W południe przeciwko Putinowi". Jej uczestnicy mieli przyjść do lokali wyborczych dokładnie w południe czasu lokalnego. Bez znaczenia jest to, czy oddadzą głos na któregoś z alternatywnych kandydatów, czy też zniszczą kartę do głosowania.