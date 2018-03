Tysiące osób bez pomocy. Urząd nie wypłaca 500+, bo zatrzymano prezydenta

Najbiedniejsi mieszkańcy nie dostają zapomóg, wstrzymana została wypłaca 500+, a około tysiąca nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w budżetówce nie otrzymało wynagrodzeń. Wszystko przez to, że prezydent Tarnobrzega został zatrzymany przez CBA. Tylko on ma pełnomocnictwa do uruchomienia pieniędzy.

Urząd nie wypłacił rodzinom 500+ (PAP, Fot: Bartłomiej Kudowicz)

Niemal cały Tarnobrzeg odczuwa skutki zatrzymania włodarza miasta. Grzegorz K. został zatrzymany przez CBA i tymczasowo aresztowany za to, że – według śledczych – miał przyjąć 20 tys. zł łapówki od lokalnego biznesmena w zamian za pozytywną decyzję w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.

Zatrzymanie prezydenta sprawiło, że bez pomocy finansowej ze strony miasta są tysiące osób. Wszystko przez to, że tylko Grzegorz K. miał pełnomocnictwo do zatwierdzenia przelewów. Miasto nie ma wiceprezydenta, a włodarz nie udzielił pełnomocnictwa nikomu więcej. – Nie zostały wypłacone świadczenia socjalne, zapomogi dla najbiedniejszych, żadna rodzina nie dostała 500+. Około tysiąca osób zatrudnionych w szkołach i urzędach, miejskich spółkach nie ma zaległego wynagrodzenia – mówi Wirtualnej Polsce Dariusz Bożek, przewodniczący Rady Miasta.

Rada miasta wystąpiła do prokuratury o widzenie, by adwokat mógł przekazać prezydentowi do podpisu pełnomocnictwo dla sekretarza miasta do zlecenia wykonania przelewów z miejskiego konta bankowego. – Czekamy już czwarty dzień, ale do tej pory nie ma odpowiedzi – mówi Bożek. Jednocześnie władze miasta wystąpiły do wojewody o uruchomienie procedury powołania komisarza w mieście. Taka osoba mogłaby uruchomić przelewy. – Zrobiłem to 20 minut po tym, jak dostaliśmy informację o aresztowaniu prezydenta. Ale minęło kilka dni i nadal nic – podkreśla Bożek.

Zgodnie z prawem, wojewoda podkarpacki występuje do premiera o wyznaczenie komisarza dla Urzędu Miasta Tarnobrzega. Szef rządu poprzez ministra spraw wewnętrznych i administracji powołuje daną osobę. - Bardzo czekamy na pomoc, ponieważ wiele osób jest bez pomocy finansowej. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś się ruszy. Jeśli komisarz zostanie powołany, to jesteśmy już przygotowani do natychmiastowego uruchomienia przelewów – mówi Bożek.