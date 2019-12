Tymoteusz Szydło nie chce już być księdzem. Złożył wniosek o dyspensę od celibatu

Ksiądz Tymoteusz Szydło, syn byłej premier, wydał oświadczenie, że odchodzi ze stanu kapłańskiego. Diecezja bielsko-żywiecka skomentowała jego wniosek o przeniesienie do stanu świeckiego.

- Ksiądz Tymoteusz Szydło 1 grudnia br. przesłał do Kurii Diecezjalnej pismo informujące o porzuceniu obowiązków kapłańskich. W piśmie zawarł też deklarację uruchomienia procedury uzyskania dyspensy od celibatu i zwolnienia z obowiązków kapłańskich. Sprawy przeniesienia do stanu świeckiego leżą w kompetencji Kongregacji ds. Duchowieństwa w Watykanie – mówi nam ks. Mateusz Kierczak, rzecznik diecezji bielsko-żywieckiej.

Ksiądz Tymoteusz Szydło wydał oświadczenie, które opublikowała Katolicka Agencja Informacyjna. "W ostatnich miesiącach przeżywałem głęboki kryzys wiary i powołania. Z bólem przyznaję, że z czasem zacząłem tracić sens mojej posługi i coraz częściej nachodziły mnie myśli o odejściu ze stanu duchownego. Po głębszym namyśle postanowiłem jednak dać sobie jeszcze jedną szansę i poprosiłem o kilka miesięcy urlopu, by poukładać swoje życie duchowe. Uznałem, że będzie to uczciwe w stosunku do Wiernych, wobec których zawsze starałem się sprawować posługę szczerze i z przekonaniem" - wyjaśnia ksiądz Tymoteusz Szydło. Dodaje, że ostatecznie nie pozostało mu nic innego, jak złożyć wniosek o przeniesienie do stanu świeckiego.

Ks. Tymoteusz Szydło poczeka na decyzję Watykanu

Zgodnie z prawem kościelnym, ksiądz składa za pośrednictwem swojego biskupa diecezjalnego prośbę do Kongregacji Nauki Wiary o przeniesienie do stanu świeckiego. Kościelny przełożony podejmuje wówczas próby powstrzymania kapłana od tego kroku.

- Złożyłem taki wniosek w 2005 roku. To długotrwała procedura. Zajmuje od kilku miesięcy do kilku, nawet kilkunastu lat. Tak jak rozwód. Po złożeniu wniosku przełożony wysyła do księdza dwa listy polecone, w których zachęca do pozostania w stanie duchownym. Jeśli kapłan na to nie odpowie, przełożony już wie, że jego decyzja jest ostateczna i wysyła dokumenty do Watykanu – mówi Wirtualnej Polsce prof. Stanisław Obirek, były jezuita.