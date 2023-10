Tym razem pominął PO. Kaczyński wziął na cel nową partię

Polityk zarzucił partii Władysława Kosiniaka-Kamysza, że działa pod dyktando "starszego brata", jakim ma być Platforma Obywatelska. Nawiązując do nazwy komitetu, z którego wraz z Polską 2050 startuje PSL mówił, że to nie jest "trzecia droga". To jest dokładnie ta sama droga, co była przez te wszystkie lata - oświadczył.