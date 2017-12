Tylko w WP. Wstrząsający reportaż o polskiej turystyce aborcyjnej

Ten materiał był zbyt szokujący, byśmy mogli go wam pokazać w Święta. Polki wywożone z kraju po kryjomu, na chybcika, nie znające destynacji - wszystko tylko po to, by w ostatniej chwili usunąć ciążę, nawet w 13 tygodniu. Tak, by zdążyć i rozwiązać "problem" jeszcze przed... Świętami. Nasza reporterka wzięła udział w takim wyjeździe i wszystko rejestrowała ukrytą kamerą.



Polki czekające na aborcję. Kadr z nagrania z ukrytej kamery (WP.PL)

To wstrząsające wideo i reportaż opublikujemy dla Was na łamach WP już w środę o godz. 7.- To bardzo smutny obraz polskiej turystyki aborcyjnej, który przy okazji obala kilka mitów dotyczących usuwania ciąży przez Polki. I to mitów kolportowanych zarówno przez zwolenników liberalizacji przepisów, jak i całkowitych przeciwników aborcji - ocenia Magda Mieśnik, autorka reportażu, która spędziła kilkanaście godzin z Polkami, które tuż przed Świętami zdecydowały się na zagraniczny wyjazd w ciemno, by usunąć ciążę.