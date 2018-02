Tylko w WP. Klamka zapadła. PiS ma nowego posła

Poseł Mieczysław Baszko dołączył do sejmowego klubu Prawa i Sprawiedliwości - wynikało z informacji zawartych na stronie sejmowej. Sprawdziliśmy u źródła. W rozmowie z WP transfer potwierdził sam poseł.

- To prawda. We wtorek zostałem przyjęty do klubu PiS - powiedział nam Baszko.