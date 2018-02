Zaskakujący zwrot ws. byłego posła PSL. Jak jest naprawdę?

Ciąg dalszy zamieszania wokół posła Mieczysława Baszki, który dwa tygodnie temu ogłosił przejście z PSL do PiS. Ze strony internetowej Sejmu wynika, że został posłem niezrzeszonym. Sam jednak zaprzecza.

- Nie jestem posłem niezrzeszonym, przechodzę do klubu PiS (...) Jestem w Porozumieniu Jarosława Gowina i we wtorek osobiście złożyłem na piśmie wniosek do klubu Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Baszko w rozmowie z DoRzeczy.pl.