"Tylko nie mów nikomu". Gdzie zobaczyć film online?

Temat pedofilii w kościele do niedawna rzadko był poruszany przez media i autorów filmów. Jeśli na jaw wypływały pedofilskie skandale z udziałem książy, to sprawy szybko były zamiatane pod dywan. Tę trudną tematykę w swoim filmie "Tylko nie mów nikomu" poruszyli Tomasz Sekielski i jego brat Marek Sekielski. Obaj długo zbierali środki na produkcję filmu w internetowej zbiórce.

Tylko nie mów nikomu - gdzie obejrzeć?

"Zabawa w chowanego" to niejako kontynuacja filmu "Tylko nie mów nikomu". Tomasz Sekielski przyznał, że to produkcja skupiająca się na wątku, którego nie udało się zamknąć w "Tylko nie mów nikomu". Pierwszy z filmów autorstwa braci Sekielskich można obejrzeć w serwisie YouTube. Link do niego dostępny jest tutaj.