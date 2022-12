Wzrosły długi fryzjerów i kosmetyczek. Nowe dane o sytuacji w branży

Zaległości salonów fryzjerskich i kosmetycznych wzrosły w październiku br. do ok. 109 mln zł. Oznacza to wzrost o 7,5 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Zdaniem ekspertów sytuacja branży beauty na tle całego sektora usług jest stabilna.