Tyle trzeba zapłacić za bilety do aquaparku

Cały dzień w sopockim aquaparku to koszt 159 złotych - za osobę. Ulgowy bilet to z kolei 129 złotych. Cena za ręcznik to kolejne 25 zł. "Kto za długo będzie się bawił w wodzie, zapłaci złotówkę za każdą dodatkową minutę. Spóźnisz się kwadrans, aquapark będzie chciał 15 zł. Towarzyszy ci rodzina, w przypadku wspomnianych 15 minut, skasują was dodatkowo na 60 zł" - podaje taloid.