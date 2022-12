Tyle śniegu dawno nie było. Zapowiada się pogodowy armagedon

Opady śniegu będą występować również w poniedziałek. Wtedy też należy się spodziewać większego chłodu - od -5 st. C na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. We wtorek w zdecydowanej części kraju utrzymają się opady śniegu. Będzie pochmurno i mroźnie - od -4 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Przejaśnień należy się spodziewać dopiero w środę, choć niskie temperatury nam nie odpuszczą. Na termometrach zobaczymy od -4 st. C do -1 st. C.