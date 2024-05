"Tykająca bomba" na granicy z Ukrainą. Polskie służby nie reagują

Do redakcji WP trafiła wiadomość, że tuż przy granicy z Ukrainą stoją wagony, których zawartość przegniła, co generuje "smród nie do wytrzymania" i stanowi zagrożenie epidemiologiczne. Z wiadomości wynika, że sanepid nie chce zareagować, a dostępu do torów pilnuje straż graniczna. Dla mieszkańców to "tykająca bomba".