Tygrysy uwięzione w klatkach. W akcji wyładunku bierze udział policja z długą bronią

Gehenna tygrysów, które utknęły na polsko-białoruskiej granicy trwa. Zwierzęta w nocy dotarły do poznańskiego zoo, gdzie udało się wyładować cztery klatki. W piątej, uszkodzonej, był agresywny tygrys. Zoo musiało poczekać na asystę policji z długą bronią, by móc go wydostać z auta.

Uwięzione tygrysy. W akcji ich ratowania bierze udział policja (PAP, Fot: Wojtek Jargilo)

- Robimy wszystko, by pomóc tym zwierzętom. Ale bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. Potrzebny jest policjant z długą bronią, który będzie ubezpieczał ludzi, biorących udział w wyładunku - mówiła podczas konferencji prasowej dyrektorka zoo Ewa Zgrabczyńska. Niestety, jak ujawniła, mimo apelu do policji, nie było przez długi czas odpowiedzi w tej sprawie.

Policjanci jednak zareagowali. Do zoo przybyły policyjne posiłki i pracownicy zoo mogli kontynuować akcję wyładunku zwierząt. Ciężarówka ze zwierzętami wjechała do hangaru, gdzie pracownicy zoo "przyśpili" tygrysa, by móc wyjąć go z uśpionej klatki.

Operacja ta była bardzo niebezpieczna. Nie było wiadomo, czy zestresowane zwierzę, zareaguje w ogóle na niewielką ilość środka usypiającego. Ze względu na stan zdrowia tygrysa nie można było całkowicie uśpić - mógłby nie przeżyć podania pełnej dawki medykamentu.

Na szczęście, jak poinformował TVN24, operacja przebiegła pomyślnie. Po godzinie 10 udało się wynieść śpiącego tygrysa z klatki.

Teraz pracownicy będą mogli dostać się do pozostałych zwierząt, do których dostęp był zablokowany przez uszkodzoną klatkę z agresywnym zwierzęciem.

Do poznańskiego zoo dotarło nad ranem 9 tygrysów. Ich stan jest fatalny. "Chude, odwodnione, z zapadniętymi oczami, futra obklejone odchodami, odparzenia od moczu, w totalnym stresie, bez woli i chęci do życia. Pokrzywione grzbiety, straszliwy smród w aucie. Skrzywdzone, cierpiące i upodlone" - poinformowało po godz. 4 rano na swoim profilu na Facebooku poznańskie zoo.

Film z wyładunku zwierząt zamieścił na swoim profilu na Facebooku prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak

Dwa tygrysy trafiły do mini zoo w Człuchowie. Są w dobrym stanie. Dwa kolejne, które udało się wyładować z ciężarówki, są już nakarmione i napojone. Odpoczywają. Wkrótce zajmie się nimi lekarz weterynarii.

Niestety, stan pozostałych zwierząt, "upakowanych w małych skrzyniach jak szprotki", jest fatalny. Jeden z nich nie daje oznak życia.

Tygrysy w Koroszczynie. Jechały do Rosji

Ciężarówka z 10 tygrysami uwięzionymi w niewielkich klatkach wyjechała z Rzymu 22 października. Jechała do Dagestanu - republiki Federacji Rosyjskiej. Według nieoficjalnych informacji zwierzęta miały trafić do cyrku.

Ciężarówka utknęła na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie. Białorusini nie chcieli jej wpuścić. Najpierw okazało się, że kierowcy nie mają białoruskich wiz. Potem, gdy transport przejął Rosjanin, białoruskie służby stwierdziły, że brakuje wymaganych przy transporcie żywych zwierząt dokumentów.