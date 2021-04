Tygodniowy rekord zgonów. Tragiczne dane o osobach pod respiratorem

Według szacunków IHME tygodniowa liczba ofiar może przekroczyć nawet 4500. Już ostatni okres od 5 do 11 kwietnia był bardzo zły. W związku z COVID-19 życie straciło 3478 osób. To więcej niż podczas najbardziej tragicznego tygodnia z jesiennej fali zachorowań (zmarło wtedy 3412 osób).

Ten rachunek będzie bardzo wysoki. Wskazują na to liczby osób, które wymagają pomocy w szpitalu (prawie 34 tys. pacjentów) oraz stale rosnąca liczba zajętych respiratorów.

Ile osób umiera pod respiratorem?

- Potwierdzam, że umiera 66 proc. osób dorosłych wymagających wentylacji mechanicznej. W tej grupie pacjentów jest najwyższa śmiertelność - mówi WP prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. To on analizuje informacje o śmiertelności chorych na COVID. Danych dostarcza baza SARSTer , zawierająca wpisy lekarzy z 30 ośrodków medycznych w Polsce.

- Wiemy, że podczas trzeciej fali epidemii spada średni wiek osób przyjmowanych do szpitali. Zwróciłem się do ministra zdrowia, aby przekazał nam lub upublicznił najnowsze dane o strukturze wieku ofiar epidemii. Z niepokojem czekamy na te informacje - dodaje prof. Flisiak.

Według danych z bazy SARSTer umiera co piąty dorosły pacjent przyjęty do szpitala z saturacją (poziom nasycenia krwi tlenem) poniżej 90 proc. To najprawdopodobniej tragiczne konsekwencje opóźnień w udzielaniu pomocy chorym, którzy po udzieleniu teleporady zakażenie przechodzili w domu.