Tygodniki. Pytania o odpowiedzialność Donalda Tuska w Smoleńsku i rozmowa z Grzegorzem Schetyną

Tragedia smoleńska, wybory do PE, pierwsza Polka z przeszczepioną twarzą - to główne tematy, o których piszą tygodniki opinii.

Donald Tusk (PAP/EPA, Fot: JULIEN WARNAND)

Na okładce "Newsweeka" widzimy Grzegorza Schetynę i zapowiedź wywiadu z liderem PO. Przewodniczący Platformy deklaruje w nim, że "pokona Kaczyńskiego".

Schetyna po raz pierwszy odnosi się publicznie do swojej rozmowy z Donaldem Tuskiem. Politycy spotkali się kilka dni temu w Brukseli. - Ludzie zatrzymywali mnie na ulicy i mówili, że to świetnie, że znowu jesteśmy razem. Cieszą się, jak widzą, że współpracujemy - przyznaje lider PO.

- To była bardzo dobra rozmowa - mówi o spotkaniu z Tuskiem "Newsweekowi" Grzegorz Schetyna.

Na pytanie Renaty Grochal, czy ma "kompleks Tuska", przewodniczący Platformy zaprzecza: - Nie. Tusk przewodził Platformie, wygraliśmy wybory, ale nigdy nie budował szerokiej koalicji, co mi się udało. Jestem innym typem polityka. On mawiał: moja Platforma robiła to i to. Ja tak nie powiem, bo byłem częścią jego Platformy, a teraz Platforma jest nie tylko moja. Tusk jest liderem tworzącym politykę jednoosobowo. Ja wolę pracować zespołowo, korzystać z ludzi, z ich pomysłów - mówi Schetyna.

"Wprost" publikuje w nowym numerze tygodnika wywiad z pierwszą Polką, której przeszczepiono twarz. - Dostałam nową twarz, wygrałam nowe życie - mówi w rozmowie z Agatą Jankowską Joanna Gnosowska.

Eliza Olczyk i Joanna Miziołek piszą z kolei o tym, że Piotr Duda, lider Solidarności, poprowadził działaczy do protestów przeciwko rządowi. "Niewykluczone jednak, że w rzeczywistości jest to lina ratunkowa rzucona PiS przed wyborami" - wskazują autorki.

Jest też temat kampanii. "Choć sondaże rosną i pokazują, że Koalicja Europejska stoczy wyrównaną walkę wyborczą z PiS, to w samej PO wciąż buzują emocje. Europosłowie, którzy właśnie żegnają się z Brukselą, nie chcą wracać do krajowej polityki" - twierdzi Anna Gielewska.

Tygodnik "Sieci" pisze zaś o "największych tajemnicach tragedii smoleńskiej". 10 kwietnia bowiem przypada 9. rocznica katastrofy.

"Polacy wciąż oczekują wyjaśnienia tajemnicy katastrofy prezydenckiego samolotu i odpowiedzi na najważniejsze pytania: Czy na miejscu tragedii padły strzały? Czy ktoś mógł przeżyć katastrofę? Czy był seryjny samobójca? Czy ktoś powiedział pilotom: 'śmiało, zmieścisz się'? Skąd się wziął mit o sztucznej mgle? Dlaczego zhańbiono pamięć gen. Błasika? Czy to był zamach?" - pytają autorzy tygodnika. I wskazują, że w numerze znajdują się na te pytania odpowiedzi.

Jedną z kwestii, które cały czas budzą duże emocje jest pytanie, czy w Smoleńsku doszło do zamachu. "Nie ma na to niepodważalnych dowodów, choć kusi ciąg przyczynowo-skutkowy prowadzący od znalezienia materiałów wybuchowych do zamachu. Jednak takie uproszczenie może być wręcz niebezpieczne. Przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy lotniczej ważne jest trzymanie się faktów i ostrożne wyciąganie wniosków" - piszą Marek Pyza i Marcin Wikło.

Dziennikarze pytają, w jaki sposób polityka PO wpłynęła na udział Polski w śledztwie. "Największą cenę nasze państwo zapłaciło za postawę Donalda Tuska w pierwszych godzinach i dniach po katastrofie. Szef rządu zaprezentował wówczas mieszaninę nieprzygotowania, bezradności, naiwności, ignorancji, irracjonalnej ufności wobec Rosjan. Premierzy obu państw przytulający się przy wraku Tu-154M oraz Tusk ściskający skore do współpracy z Putinem pięści to do dziś jedne z najbardziej symbolicznych zdjęć z tamtego dnia" - piszą autorzy "Sieci".

"Do Rzeczy" pisze z kolei o "wojnie w Watykanie".

"Rewolucja w Watykanie trwa. Reakcje biskupów na próbę zmiany Kościoła są różnorakie, ale entuzjaści i milczący stanowią ogromną większość. Nic dziwnego, bo za sprzeciw wobec reform Franciszka można słono zapłacić" - pisze Krystian Kratiuk w artykule "Dzień sądu dla konserwatystów”.

"Nie wychylać się, udawać, że nic się nie dzieje, przeczekać. Tak najkrócej można podsumować strategię, jaką przyjął obecnie kościół w Polsce wobec papieża Franciszka. W efekcie jednak bardzo mocnemu osłabieniu ulega - i to nie tylko w naszym kraju, lecz także na całym świecie - opcja ortodoksyjna" - zauważa z kolei Tomasz P. Terlikowski w tekście "Ignorowanie Franciszka”.

