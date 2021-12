Tydzień za 10 tysięcy złotych. Narty na Podhalu drogie jak w Austrii

W Alpach nawet taniej?

Jak pisze "GW", powołując się szacunki biur podróży, ceny wypraw na Podhale są porównywalne do pobytów w kurortach alpejskich. Tygodniowy wyjazd do włoskiej doliny Aosty dla dwóch osób i 12-letniego dziecka z opłaconym noclegiem, dwoma posiłkami i skipassem to wydatek na poziomie zaczynającym się od 8 tys. zł (z własnym transportem). Natomiast w austriackiej Karyntii pobyt może kosztować od 6,8 tys. zł (własny dojazd) do 8 tys. zł (autokar).