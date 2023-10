"Twoje zwłoki wylecą w powietrze". Poseł KO z Sosnowca ewakuowany z biura

Policja i straż pożarna wkroczyły do biura posła KO Mateusza Bochenka w Sosnowcu po tym, jak otrzymał on anonim pełen gróźb. "To zemsta. Za pomoc Ukraińcom i Żydom (...) Masz mało czasu" - autor e-maila straszył, że w budynku podłożona jest bomba. Zarządzono ewakuację.