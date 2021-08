TVP przeprosi sędziego? Zapadł wyrok w głośnej sprawie

TVP zapłaci? Sędzia Piotr Gąciarek triumfuje w sądzie

W opinii sądu materiały opublikowane przez Telewizję Polską były "nieprawdziwe i krzywdzące". Zdaniem Sądu Okręgowego w Łodzi, relacje kobiety, która od sędziego Piotra Gąciarka wyłudziła około 17 tys. zł, posłużyły w materiale TVP za dowód na to, że sędzia wykorzystał swoją pozycję do tego, by ją skazać i umieścić w zakładzie karnym. To, jak sugerowano, miało być powodowane zemstą po miłosnym zawodzie.