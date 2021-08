TVP prezentuje nowości. Jacek Kurski jest dumny

"O strażakach OSP mówi się, że to bohaterowie, którzy bez wahania ruszają z pomocą do pożarów, powodzi, czy wypadków drogowych. Z równym zaangażowaniem zdejmują koty z drzew i urządzają pokazy gaśnicze na szkolnym boisku. Nie są zawodowymi strażakami, niektórzy z nich pracują w sklepie, inni są nauczycielami lub mechanikami samochodowymi. Każdy odcinek serialu opowiada historię opartą na faktach" - czytamy w opisie serialu "Remiza", który już od 6 września będzie można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP1.