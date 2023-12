"TVP powinna pozwać TV Republika" twierdzi Roman Giertych

- Udzieliłem dziennikarzom TVP gościny na czas próby nielegalnego przewrotu w mediach publicznych, ale w momencie, kiedy osoby organizujące ten przewrót pójdą do więzienia, to dziennikarze pewnie wrócą do swojej pracy. Jeśli nie, będę ich gościł – powiedział Tomasz Sakiewicz w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.