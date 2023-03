Tutaj ma się pojawić Jarosław Kaczyński. Ważny ostatnio temat

Tomasz Poręba powiedział też, że PiS ma rozpisany wstępny plan kampanii wyborczej do wyborów. Dopytywany, kiedy pojawią się propozycje programowe, odparł, że "zaczniemy to już przed wakacjami". - To będą pierwsze propozycje programowe. Będą na pewno kolejne, w kolejnych miesiącach. Ten program się teraz tworzy podczas spotkań z ludźmi - mówił.