Tusk żegna wokalistkę The Cranberries. Robi to jak prawdziwy fan

Krótko, ale wzruszająco – tak prezydent Rady Europejskiej złożył hołd Dolores O'Riordan, gwieździe The Cranberries. Wokalistka zmarła w poniedziałek 15 stycznia w pokoju hotelowym w Londynie.

"Słuchając Dolores…" – napisał po angielsku Donald Tusk i zacytował fragment utworu "When You're Gone": "Będę za Tobą tęsknić, kiedy odejdziesz. Tak właśnie robię". Post polityka pojawił się późnym popołudniem we wtorek 16 stycznia i został polubiony przez 1,5 tys. internautów. "Z klasą, jak zawsze",

"Miło, że tego rozstania nie przeżywamy w pojedynkę", "Nie przestałam jej słuchać, odkąd dotarły do mnie te wieści" – czytamy w komentarzach.