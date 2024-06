Tusk żąda od ministrów czyszczenia instytucji z ludzi PiS. "Nie było mowy o dymisji Bodnara"

- To jest zobowiązanie ministrów przez premiera Tuska do szybkiego działania. Pan premier oczekuje od każdego ministra realizacji jego poleceń, myślę, że zostaną zrealizowane - dodaje. Wiceszef PO nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy on sam interpretuje słowa premiera jako żółtą kartkę dla Bodnara. - W jakich kolorach karteczek należy to odczytywać, to nie mi interpretować - stwierdził.