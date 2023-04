Tusk wbija szpilę rządzącym ws. zboża. "Ostrzegałem"

Ukraińskie zboże od połowy ubiegłego roku trafia do Polski bez unijnych ceł. To rozwiązanie miało przede wszystkim na celu wsparcie toczącej wojnę z Rosją Ukrainy, ale chodziło także o walkę z głodem - zboże od naszego wschodniego sąsiada zazwyczaj trafiało do krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Ale część produktów rolnych trafiła na nasz rynek, co doprowadziło do spadku cen w skupach. Rolnicy zaczęli protestować.