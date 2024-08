Nie wszystkim spodobał się wpis Tuska. W następujący sposób odniosła się do niego Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy - koalicjanta tworzącego z Tuskiem rząd: "Dzisiaj premier wykorzystał je (uroczystości rocznicowe Porozumień Sierpniowych - red.) do strofowania członków rządu, zamiast do budowania międzypokoleniowej relacji".

W sobotę w Gdańsku obywają się uroczystości związane z upamiętnieniem 44. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, do których nawiązał w swoim wpisie Tusk. Rocznica stała się okazją do wyjazdowego posiedzenia rządu.

- Różne instytucje i urzędnicy włożyli dużo wysiłku w to, by udokumentować i dostarczyć cały zestaw dowodów opisujących to, co było widoczne gołym okiem. Wszyscy widzieliśmy to, co działo się w kampaniii wyborczej i jak PiS wykorzystywał środki publiczne i możliwości wynikające ze sprawowania władzy bezpośrednio na rzecz kampanii wyborczej - mówił szef rządu. - Prawdziwym problemem polskiej demokracji byłoby, gdyby władza nie ponosiła konsekwencji za czyny, które były widoczne gołym okiem - dodał Tusk.