Tusk ujawnia, co powiedział mu Biden. "Krótko i dosadnie"

"Widok zaskoczonego proputinowskiego Donalda Tuska tym stanowiskiem Joe Bidena musiał być bezcenny. To naprawdę wielki wstyd na cały świat, że prezydent USA musiał stawiać do pionu polską liberalną opozycję, która dostarcza co chwilę amunicji kremlowskiej propagandzie " - stwierdził Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.