Tusk uderza w Obrana. "Zgwałcił demokrację"

Tusk: Rządzący w Polsce wspierają "małych Putinów"

Tusk porównał Polską rzeczywistość do węgierskiej i podkreślił znaczenie społeczeństwa obywatelskiego. "Dzięki temu, że w Polki i Polacy, nie tylko w dużych miastach jak Warszawa, ale w całej Polsce, potrafili wyjść na ulicę, gdy zagrożone były prawa kobiet czy kiedy atakowano niezależność sądów i mediów, to w blisko 200 miejscowościach Polacy wychodzili i protestowali. To ma niezwykłe znaczenie i powstrzymuje władzę, jak niestety Węgrom się nie udało — zaznaczył Tusk.