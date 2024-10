Tusk reaguje na słowa Dudy. "Bądźcie wyrozumiali"

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Radia Zet stwierdził, że "Adam Strzembosz jest odpowiedzialny za to, że w polskim wymiarze sprawiedliwości zostali komunistyczni sędziowie splamieni przynależnością do PZPR, a niektórzy splamieni wydawaniem wyroków w stanie wojennym". Wypowiedź ta wywołała wiele kontrowersji. We wtorek odniósł się do niej szef rządu.