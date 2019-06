Tusk porównany do Hitlera. Saryusz-Wolski przeprasza, polityk PiS krytykuje

Były polityk PO, a dziś europoseł PiS, Jacek Saryusz-Wolski udostępnił grafikę porównującą Donalda Tuska do Adolfa Hitlera. Wywołał tym falę oburzenia. Polityka krytykują nawet jego koledzy z partii. Saryusz-Wolski pod presją kasuje post i przeprasza.

"Przepraszam, nie chciałem urazić moim re-tweetem tweeta MO [zasada: re-tweets are not endorsements] tych, którzy mylnie odczytali go jako moją wypowiedź. Poprzedziłem go cytatem z tweeta Donalda Tuska, który sam w ten sposób obrażał innych, by pokazać, że to broń obosieczna" - napisał na Twitterze Saryusz-Wolski po kilku dniach.