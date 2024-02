Tusk: Polska rozważy embargo na rosyjskie produkty

- To co dziś jest ważne to opinia naszego gościa dzisiaj, pani premier, na temat eksportu rosyjskiej żywności, płodów rolnych, do UE, także do naszych krajów. Łotwa zdecydowała się na embargo jeśli chodzi o produkty rosyjskie. Chcę powiedzieć, że będziemy pilnie studiowali tę decyzję łotewską nie wykluczam, że Polska podejmie podobną inicjatywę - powiedział Tusk.