Tusk ostro w sprawie Kurska. Nie pozostawił wątpliwości

Na wtorkowym briefingu prasowym premier Donald Tusk był pytany o ukraiński atak w obwodzie kurskim. Pytany, czy członkom NATO nie przeszkadza to, że broń wysyłana do Ukrainy do obrony jest wykorzystywana w Rosji do ataku, Tusk ocenił, że "byłby bardzo ostrożny z takimi sformułowaniami".