Spięcie Tuska z dziennikarzami TVP Info. "Dojdzie do strasznych rzeczy przez to, co robicie w Polsce"

Do ostrej wymiany zdań doszło między reporterami TVP Info a nowym liderem PO Donaldem Tuskiem. - Muszę pani powiedzieć, że pani będzie również moralnie odpowiedzialna za to, co się musi zdarzyć po tym, co robicie w przestrzeli publicznej. Dojdzie do strasznych rzeczy przez to, co robicie w Polsce - mówił Tusk do dziennikarki telewizji publicznej.